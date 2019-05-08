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’den uyarısı

Giriş Tarihi: 8.5.2019
BM’den İdlib uyarısı
Bırleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, İdlib uyarısı geldi. Mayıs'ta 3 hastanenin, 30 Nisan'dan beri de 9 okulun vurulduğu belirtilen açıklamada Guterres'in, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının "alarm verici" olduğunu belirttiği kaydedildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada ise Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin, 29 Nisan'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyinde yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısı yapıldı.
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BM’den İdlib uyarısı
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