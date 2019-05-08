Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçak kazası nedeniyle taziye için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonla görüştü. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybetmişti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.