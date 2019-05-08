Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!

Son dakika: , faaliyetlere başlayacağını duyurdu!

, , Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri'nin 2015 anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.5.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 8.5.2019 08:37
Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!

İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı.

Dün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nda İran devlet televizyonuna demeç veren İran Dışişleri Bakanı Zarif de, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık, "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür." demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN