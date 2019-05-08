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iki ünlü muhabiri serbest bıraktı

Giriş Tarihi: 8.5.2019
Myanmar iki ünlü muhabiri serbest bıraktı
Myanmar'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters haber ajansının iki muhabiri serbest bırakıldı. Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırımı kamuoyuna yansıttıkları için Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunarak 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 500'den fazla günü cezaevinde geçirdi. İki muhabirin, ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkarılan af ile serbest bırakıldı.
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Myanmar iki ünlü muhabiri serbest bıraktı
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