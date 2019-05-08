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'da saldırısı: 5'i polis, 8 ölü

'ın Lahor kentinde polis ekibini hedef alan saldırısında 5'i polis en az 8 kişi hayatını kaybetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 8.5.2019 09:28
Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 5'i polis, 8 ölü

Pakistan'ın Lahor kentinde polis ekibini hedef alan canlı bomba saldırısında 5'i polis en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 8:45'te Data Darbar türbesi yakınında meydana geldiğini; bir canlı bombanın Polis Özel Kuvvetler ekibini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Punjab Polis sözcüsü Nayab Haider, saldırganın 'canlı bomba' olduğunu, saldırganın üzerinde demir bilyelerin de bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yerel medya 2010 yılında da Data Darbar türbesinin hedef alındığını; canlı bomba saldırısında 40'dan fazla kişinin öldüğünü yazdı.

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Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 5'i polis, 8 ölü
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