Sinabung uyandı!

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti. Daha önce pek çok kez meydana gelen patlamalar nedeniyle halk arasında panik havası oluşmadığını dile getiren Nugroho, devam eden kül yağmurundan bölge civarındaki bazı tarım ve yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini aktardı. Patlamalara karşı halkın tetikte olması uyarısını yapan bölge yetkilileri de yanardağ etrafında belli alanlarda aktivitelere izin verilmediğini bildirdi.Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da görülen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Yanardağ için 2015'te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda.Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor.