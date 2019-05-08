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Son dakika haberi: yarın istifa ediyor!

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre ve Genel Başkanı olan Tufan Erhürman'ın yarın 'na istifasını sunacağı açıklandı. Konuyla ilgili ayrıntılar geliyor...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 9.5.2019 06:28
Son dakika haberi: KKTC Başbakanı yarın istifa ediyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet krizi yaşanıyor. Koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı. KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını yarın Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

KKTC'de hükümet 15 aydır görevdeydi. Maliye Bakanı ve Demokrat Parti genel başkanı Serdar Denktaş'ın bakanlık görevinden istifa etmesinin ardından, Halkın Partisi buna tepki olarak koalisyondan çekilme kararı aldı. Böylece 50 sandalyeli mecliste 27 milletvekiliyle temsil edilen iktidar sona erdi.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN YARIN İSTİFASINI SUNACAK
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlayabilmesi için yarın saat 10.00'da hükümetin istifasını derhal Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

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Son dakika haberi: KKTC Başbakanı yarın istifa ediyor!
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