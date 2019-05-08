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'de 15 tutukluyu serbest bıraktı

'de , El-Beyda kentinde öncülüğündeki koalisyon güçleri lehine çalıştıkları gerekçesiyle tutukladığı 15 kişiyi serbest bıraktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 9.5.2019 06:55
Yemen'de Husiler 15 tutukluyu serbest bıraktı

Husilere ait SABA Haber Ajansının haberine göre, 15 tutuklu Ramazan ayı nedeniyle serbest bırakıldı.

Beyda Valisi Muhammed el-Mansuri, serbest bırakmanın, sevgi ve hoşgörü değerlerini güçlendirmek adına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de Husiler 15 tutukluyu serbest bıraktı
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