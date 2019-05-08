Yine tek ses olup saldırıya geçtiler

BUGÜN NELER OLDU

Batı basınında da aynı kalemden çıkmış gibi makaleler yayımlandı. kamuoyunu kışkırtmayı hedefleyen haberlerde 'sosyal kargaşa' ve 'ekonomik istikrarsızlık'tan dem vurulduYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardında dünya basını ve Batılı ülkelerdeki Türkiye karşıtlığı yine hortladı. Açıklamalarda ve haberlerde YSK'nın sanki AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'ı seçimin galibi olarak ilan etmiş gibi bir hava estirildi.Kendi ülkelerinde birçok kez seçimlerin yenilendiği Avrupalı ülkeler, YSK'nın kararına karşı ise ikiyüzlülüklerini yine gösterdi.Almanya hükümetinden "Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tavır ve verdiği karar bizim açımızdan şeffaf değil" açıklaması geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise "Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB'de yeri yoktur" dedi.Oysa ki Türkiye'ye demokrasi dersi veren Avusturya'da 22 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen ve iki adayın arasındaki oy farkının 30 bin olduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri tekrarlanmıştı. Almanya'nın Hessen eyaletinde geçen yıl yapılan seçimler de tekrarlanınca sonuçlar değişmişti.Birçok konuda üç maymunu oynayan ancak söz konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olunca hemen ortaya çıkan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de yine sahnedeydi. Piri, "AKP YSK'ya İstanbul'daki yerel seçimlerin tekrarlanması için baskı uyguladı. Bu durum Türkiye'de iktidarın seçim yoluyla demokratik olarak el değiştirmesine duyulan güveni sona erdirdi" dedi.YSK'nın kararının ardından ABD ve Avrupa basını da Türkiye karşıtlığında yine birleşti.ABD merkezli New York Times gazetesi ile İngiliz Financial Times gazetesi ağız birliği yapmış gibi YSK'nın kararının sosyal kargaşa ve ekonomi istikrarsızlığa neden olabileceğini yazdı.İngiliz yayın kuruluşu BBC, YSK'nın kararının protestolara neden olduğunu öne sürerken, CNN International'daki haberde ise Erdoğan'ın 'diktatörlükle' suçlandığı ileri sürüldü.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YSK'nın seçimin yenilenmesine ilişkin kararına yurtdışından gelen tepkiler için, "Siyasi saiklerle hukuku hiçe sayarak ve yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum" dedi. Açıklamalarda vahim hatalar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tür dayatma ve çifte standartlara da kimse kusura bakmasın prim vermeyiz, karşıyız" diye konuştu. Daha önce de Türkiye ile çeşitli ülkelerde bazı seçimlerin aynı gerekçelerle yenilendiğini belirten Çavuşoğlu, 2016'da Avusturya cumhurbaşkanlığı seçiminin tekrarlandığını hatırlattı.