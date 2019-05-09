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41 milyon $’lık bitcoini çaldılar

Giriş Tarihi: 9.5.2019
41 milyon $’lık bitcoini çaldılar
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange'in, 41 milyon dolar değerindeki 7 bin bitcoini bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. BBC'de yer alan haberde, korsanların sisteme girerek bir seferde 7 bin bitcoin aldığı ve olayın ardından platformda para çekme işlemleri askıya alındığı belirtildi. Saldırı sonrası tüm işlemleri durduran şirket, "Bu zor durumda anlayışınız için yalvarıyoruz" ifadesini kullandı.İşlemlerin yeniden düzelmesinin gelecek haftaya kadar süreceği duyuruldu.
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41 milyon $’lık bitcoini çaldılar
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