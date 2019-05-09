ABD ile İran savaşı kızışıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana tansiyonun düşmediği Washington - Tahran hattında dün ipler iyice gerildi. Trump'ın ülkesini tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekişinin birinci yılında İran'dan benzer bir hamle geldi. Tahran hükümeti, nükleer anlaşma kapsamında verdikleri bazı taahhütleri geri çektiklerini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf olan ABD dışındaki ülkeleri bilgilendirerek, anlaşmadan tamamen çekilmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.Ruhani, anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söyledi. Ruhani, bu süre içerisinde gerekli adımların atılmaması halinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu. İran'ın aldığı karara tepkiler gecikmedi.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın kararının ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak anlaşmadan çıkmasından kaynaklandığını bildirdi. Lavrov, "BMGK kararlarına uymayan ABD'nin sorumsuz davranışı nedeniyle İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kabul edilemez durum oluştu. Bu durumun çözülmesini görüşeceğiz" dedi.Washington yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İran'ın kararından 1 gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Almanya ziyaretini iptal ederek sürpriz bir şekilde Irak'a gitmesi ile ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu'ya gönderilmesi Tahran'a gözdağı olarak yorumlandı.Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek" dedi.2015'te imzalanan anlaşmanın tarafları arasında ABD ve İran'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve AB de vardı. Anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak ABD Başkanı Trump 'anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyecek nitelikte olmadığını' savunarak 'Tarihin en kötü anlaşması' olarak nitelediği mutabakattan tek taraflı olarak çekilerek İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu.