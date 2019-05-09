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’de okula silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 9.5.2019
ABD’de okula silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'NİN Colorado eyaletinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin ise yaralandığı bildirildi. ABD medyasında yer alan habere göre, Highlands Ranch bölgesinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonrası bir öğrenci öldü, 8 öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, aynı okulun öğrencisi olan iki saldırganın ise gözaltında olduğunu ifade etti. Öğrencilerin neden böyle bir saldırı düzenlediği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. DIŞ HABERLER
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ABD’de okula silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
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