Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!

Reform Eylem Grubu Toplantısı'na Beştepe'de yapıldı.

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması!

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüze çıkan tüm engellere rağmen AB hedefimizden hiç şaşmadık. Vize serbestisi uygulamasının tamamlanması önceliğimizdir. Bizim AB'den beklentimiz gayet basit, diğer üye ülkeler gibi davranılmasını bekliyoruz. AB'nin şunu iyi anlaması lazım, güçlü AB'nin yolu Türkiye'nin üyeliğinden geçer.

AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere göre aldığı kararlar ve anlaşmalara uymadığı için güveni sarsılmıştır. Vize serbestisi sadece bizim için değil onlar için de önemli. 6 kriter üzerinde AB ile müzakerelerimizi yürütüyoruz. Her bir kriter için yakınlaşmalar olduğunu söyleyebilirim."

S-400 GERİLİMİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleme açıklaması olmadı. Hiç alınmaması yönünde diğer ülkelerden yorumlar geliyor. ABD'nin bazı iddiaları var. F-35'ler dahil NATO sistemlerine verebileceği zararlar olduğu söyleniyor. Son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu kurulması ve buna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

'ABD KENDİNE GÜVENİYORSA 'EVET' DEMESİ GEREKİR'

Eğer ABD bu konuda kendine güveniyorsa, iddialarında eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor.

Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu ABD'yle... Ve önümüzdeki süreçte karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz.

Cumartesi günü Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de değerlendireceğiz.