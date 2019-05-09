Erdoğan’ın darbeye karşı duruşu Venezuela’da takdir ediliyor

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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Türk diplomatlar ABD'nin desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun halka yönelik, "Sokağa çıkın" çağrısını yapmasının ardından ülkenin içinde bulunduğu durumu SABAH'a değerlendirdi:Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimine karşı, "Venezuela'ya post modern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaylar karşısındaki duruşu ve uluslararası hukuk temelinde görüşünü bildirmesi Venezuela'da takdir ediliyor.Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun desteklediği darbe girişimi başarısız oldu. Darbe girişiminde 20-30 askerle havaalanını ele geçirmeye çalıştılar ancak bunu gerçekleştiremedi.Venezuela'daki olaylar Batı basınında iç savaş gibi gösteriliyor. Ancak burada iç savaş ortamı yok. İki taraf arasında küçük ölçekli gerginlikler var.Darbe girişimi başladıktan 1 saat sonra Büyükelçilik olarak Venezuela'da yaşayan 100-150 civarındaki vatandaşımızın hepsine ulaştık. Vatandaşlarımızla ilgili Venezuela'da herhangi bir sıkıntı yok, burada güvendeler.Venezuela'daki elektrik dağıtım merkezleri hasar gördüğü için 3'te 1 oranındaki güçle ülkeye enerji dağıtımı yapılıyor. Bazı günlerde yer yer elektrik kesintileri yaşanıyor. Ancak başkent Caracas'ta son günlerde bir elektrik sıkıntısı yaşanmıyor.VENEZUELA Yüksek Adalet Mahkemesi, darbe girişimine katılan muhalif Ulusal Meclis üyesi 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlattı. Bu vekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Darbeyi destekleyen ABD ise, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı gelerek muhalefet saflarına geçen General Cristopher Figuera'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı.