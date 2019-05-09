Gündüz geceye döndü

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan kum fırtınası hayatı felç etti. Hızla ilerleyen fırtına bir anda Mildura Kasabası'nı etkisi altına aldı. Bölgeyi saran devasa kum bulutu gündüzü geceye çevirdi. Saat 17.00 sıralarında yaşanan ve bölgeyi birkaç dakikalığına karanlığa gömen 60 kilometre hızla ilerleyen fırtına, bölge sakinlerini de korkuttu. Evleri ve araçları yutan kum bulutu sonrası ortalık toza bulandı.Fırtına sırasında havaalanında olan görgü tanığı Tanvi Mor, "Toz fırtınası Mildura'yı yutuyor gibiydi" diyerek yaşadığı paniği dile getirdi. Mor ayrıca, fırtınanın 40 yıl içinde kasabanın yaşadığı en büyük kum fırtınası olduğunu belirtti. Kum fırtınasına tanık olanlar, çektikleri onlarca fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak fırtınanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hızla yayılan görüntülerde toz bulutunun bölgeyi nasıl kapladığı, görüş alanının sıfıra düştüğü ve sonrasında ortalığın kahverengiye boyanmış bir hal aldığı görüldü. Meteoroloji Uzmanı Richard Carlyon, yazın kum fırtınalarının bölgede normal karşılandığını ancak mayısta böyle bir kum fırtınasının nadir olduğunu söyledi.