KKTC'de hükümet krizi! İstifa resmen sunuldu...

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifası ve koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

İstifayı kabul eden Akıncı, Erhürman'dan teamüller gereği, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam etmesini istedi.

Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından ise Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da HP'nin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelişmeler üzerine, dün yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı'na sunacağını duyurmuştu.

4'LÜ KOALİSYON 16 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

4'lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

"Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı