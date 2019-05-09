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’u yasa boğan yangın: 6 ölü

Giriş Tarihi: 9.5.2019
New York’u yasa boğan yangın: 6 ölü
ABD'NIN New York kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. New York'un Harlem bölgesinde dün gece, 109 yıllık bir binanın 5. katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye yetkilileri yangının çıktığı dairede 2 yetişkin ve 4 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye yetkilileri, yangının kurbanı olan çocukların en küçüğünün 3, en büyüğünün 11 yaşında olduğunu belirterek, yangının mutfaktan çıktığının tahmin edildiğini bildirdi.
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New York’u yasa boğan yangın: 6 ölü
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