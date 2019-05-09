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’da türbeye kanlı saldırı

Giriş Tarihi: 9.5.2019
Pakistan’da türbeye kanlı saldırı
Pakıstan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıya uğrayan Data Darbar Türbesi, ülkenin en çok ziyaret edilen türbeleri arasında yer alıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir dini mekanda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı bir yardım kuruluşunun ofisinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Pakistan’da türbeye kanlı saldırı
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