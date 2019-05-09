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Hristodulidis'ten skandal sözleri

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde çalışanlar için tutuklama emri çıkarılması için sona yaklaşıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.5.2019 22:23
Rum Bakan Hristodulidis'ten skandal Türkiye sözleri
Rum Bakan, "İlk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir" dedi.

Rum tarafında bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, Fatih gemisi konusunda tüm bilgilerin mahkemeye sunulduğunu, ilk tutuklama emirlerinin çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Hristodulidis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi şikayet edeceğini söyledi.

"TUTUKLAMA EMİRİ ALINMASI İÇİN..."

Rum yönetiminin, ilk önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nde tutuklama kararı çıkaracağı, ardından uluslararası tutuklama emiri alınması için girişim yapacağı belirtildi.

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Rum Bakan Hristodulidis'ten skandal Türkiye sözleri
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