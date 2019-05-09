Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump'a şok! Küçük oğlu için...

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım 2016 yılında yapılan seçimlerde ABD'nin 45. devlet başkanı seçilmişti. Trump'ın bu galibiyeti sonrasında ise ABD'de sular hiç durulmadı. Son olarak tüm dünyada son dakika kodu ile haber ajansları tarafından paylaşılan bir habere göre, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu. Yaşanan bu olayda Trump'ın nasıl bir tepki vereceği merakla beklenirken, savcıların bu konuda geri adım atmadığı dikkatlerden kaçmadı.