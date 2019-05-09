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Son dakika haberi: 'de 'a şok! Küçük oğlu için...

bugün tüm dünyadaki haber ajansları ve televizyonlarda son dakika olarak duyurulan bir haber ile sarsıldı. ABD Başkanı 'ın, seçim sürecinde 'dan destek aldığına ilişkin iddiaları araştırmak üzere ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'ın küçük oğlu Donald Trump Jr. için Rusya soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu. Bu yaşanan olay sonrasında Donald Trump'ın vereceği tepki de mereak edilmeye başlandı. Rusya soruşturması uzun zamandan beri Başkan Trump'ın başını ağrıtan en önemli konular arasında yer alıyordu...

Giriş Tarihi: 9.5.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.5.2019 10:07
Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump'a şok! Küçük oğlu için...

Başkanı , 8 Kasım 2016 yılında yapılan seçimlerde ABD'nin 45. devlet başkanı seçilmişti. Trump'ın bu galibiyeti sonrasında ise ABD'de sular hiç durulmadı. Son olarak tüm dünyada son dakika kodu ile haber ajansları tarafından paylaşılan bir habere göre, Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için soruşturmasıyla bağlantılı olarak resmi ifade çağrısında bulundu. Yaşanan bu olayda Trump'ın nasıl bir tepki vereceği merakla beklenirken, savcıların bu konuda geri adım atmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump'a şok! Küçük oğlu için...
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