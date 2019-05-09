Yerleşim yerlerine saldırılar sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece boyunca süren saldırılarda İdlib'e bağlı Kefer Mus'da 2, Merc ez Zuhur'da 1 ve Ras el Ayn köyünde 1 toplam 4 sivil yaşamını yitirdi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 6 günde düzenlenen saldırılarda en az 86 sivil hayatını kaybetti. Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin kamplarına sığınıyor.