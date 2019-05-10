Bebeğe hakaret etti BBC’den kovuldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Meghan'ın Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bebeklerini kamuoyuna takdim etmelerinin ardından BBC radyo programcısı Danny Baker skandal bir paylaşımda bulundu.

Smokin giydirilmiş bir maymunun elinden tutan bir çiftin fotoğrafını paylaşan 61 yaşındaki Baker, "Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Meghan Markle'ın Afrika kökenli annesine bir gönderme olarak algılanan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar Baker'ı ırkçılıkla suçladı. Bunun üzerine Baker paylaşımını sildi. Daily Mail'e açıklama yapan Danny Baker, 'kendi akılsızlığına kendisinin de şok olduğunu' söyledi, ırkçılık suçlamalarını ise kabul etmedi. Sosyal medya kullanıcıları cevapla tatmin olmazken, BBC'ye programcıyı görevinden alması için çağrı yaptılar. BBC Radio 5 denetleyicisi Jonathan Wall, "Danny parlak bir yayıncı ancak artık bizimle program yapmayacak" açıklamasını yaptı.