Darbecilere 69 yıl hapis

Karadağ'da genel seçimin yapıldığı 16 Ekim 2016'da aralarında Sırbistan ve Rusya vatandaşlarının bulunduğu grup, dönemin başbakanı Milo Djukanovic'i tutuklayıp darbe gerçekleştirmeyi planladı. Grup, seçimden bir gece önce polis ekiplerince gözaltına alındı. Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı oldukları açıklanan grubun, seçim günü terör eylemlerinde bulunmayı ve mecliste darbe yapmayı planladığı belirtilmişti. 2016 seçimini Djukanovic'in partisi kazanırken, Karadağ'da 2017'de resmen NATO üyesi olmuştu.

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