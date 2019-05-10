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Dışişleri, 'taki terör saldırısını kınadı

, 'ın başkenti 'ın bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.5.2019 14:12
Dışişleri, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Irak halkına başsağlığı dilenen açıklamada, "Irak'ta uzun yıllardır süregelen çatışma ortamından sonra barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dair güçlü emarelerin görüldüğü bir dönemde meydana gelen bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, Irak'ta kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara engel olamayacaktır. Türkiye bu yolda Irak'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.

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Dışişleri, Irak'taki terör saldırısını kınadı
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