Lüks villadan cephanelik çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'NİN Los Angeles kentinde lüks bir konutta çok sayıda silah bulundu. İhbar üzerine Holmby Hills bölgesindeki eve sabah erken saatlerde baskın yapan polis, evin garajında yasadışı olarak üretilen ve satılan farklı boyutta bin silah ve binlerce mermi buldu. Silahların çoğunun modern yapım olduğu bir kısmının da 50 yıldan daha eski olduğunu belirten polis memuru Chris Ramirez "31 yıllık kariyerim boyunca hiç bu kadar çok silah görmemiştim" dedi. Bir kişi tutuklanırken soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. DIŞ HABERLER