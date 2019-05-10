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Ölen adayı başkan seçtiler

Giriş Tarihi: 10.5.2019
Ölen adayı başkan seçtiler
ABD'NİN Teksas eyaletinde yer alan Maypearl şehrinin belediye başkanlığına aday olan Philip Veltman(71), 15 Mart'ta hayatını kaybetti oy pusulalarında adı kaldı. Veltman'ın, seçime katılamayacak adayların oy pusulasından çıkarılmaları için belirlenen son tarihin ardından yaşamını yitirmesi bu karışıklığa yol açtı. Lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Veltman cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde 110 oyun 68'ini aldı. Maypearl Belediye Meclisi'nin, Veltman'in yerine yeni bir belediye başkanı ataması gerekiyor.
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Ölen adayı başkan seçtiler
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