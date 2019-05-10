Ramazanın ilk cuma namazında İsrail zulmü!

Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyenlere İsrail zulmü. İsrail Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarını tırmanarak Kudüs'e geçmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 10.5.2019 10:32Güncelleme Tarihi: 10.5.2019 10:36
Ramazan ayı dolayısıyla Kudüs topraklarına gitmek isteyen Filistinliler, Utanç Duvarı'nı aşmak için her şeyi yaptı.