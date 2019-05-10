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haberi: Uygulamadan tanıştığı 3 kadına etti! O sapığın cezası belli oldu

O ülkede yaşanan olayı kan dondurdu! 'da mobil tanışma uygulaması üzerinden tanıştığı 3 kadına eden ve bir kadına da taciz de bulunan adam viral olmuştu. Kadınların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve hakim karşısına çıkan 'a verilecek hapis cezası belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.5.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 10.5.2019 22:34
Son dakika haberi: Uygulamadan tanıştığı 3 kadına tecavüz etti! O sapığın cezası belli oldu

Melbourne'de yaşanan son dakika olayı kan dondurdu! Mobil tanışma uygulaması Tinder üzerinden tanışdığı 3 kadına tecavüz eden sapık sosyal medyada uzunca bir süre gündem konusu olmuştu. Öyle ki sosyal medyada uzunca bir süre viral olan sapık, Tinder tecavüzcüsü olarak anılıyordu. Hartlan'ın tanıştığı kadınlara ilk önce romantik ve kibar davranarak duygusal yakınlık sağladığı, ilişkiye başladıktan birkaç ay sonra ise tecavüz ve taciz ettiği belirtildi. Kadınların şikayeti karşısında hakkında soruşturma başlatılan ve yakalanarak hakim karşısına çıkarılan Hartlan'a verilecek ceza belli oldu.

UYGULAMADAN TANIŞTIĞI 3 KADINA TECAVÜZ ETTİ! O SAPIĞIN CEZASI BELLİ OLDU

Hartland'ın üç kadına kendi evlerinde tecavüz ettiği, dördüncü kadına ise bir otelde cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi: Uygulamadan tanıştığı 3 kadına tecavüz etti! O sapığın cezası belli oldu
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