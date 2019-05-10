Tanıdık senaryo yine devrede

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimimin yenilenmesine yönelik kararı dünyanın 'derdi' olmaya devam ediyor. YSK'nın kararı sonrası yaşananlar akıllara geçmişte devreye sokulan benzer senaryoları getirdi. Türkiye'ye karşı harekete geçmek için fırsat bekleyen odaklar, tıpkı geçmişte olduğu gibi yine aynı şekilde hareket etmeye başladı.



RÖPORTAJ SIRASINA GİRDİLER

Hiçbir ülkenin yerel seçimlerine karışmayan Batı basını, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu mağdur ve alternatif gibi sunmak için ise adeta yarışa tutuştu. Son olarak dün İngiliz Times gazetesi İmamoğlu ile röportaj yaptı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye'de yayın organı BBC Türkçe ile Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin Türkiye ayağı gibi kuruluşlar da İmamoğlu ile adeta röportaj sırasına girdi. Son olarak dün Deutsche Welle ajansı "Ruhumda zerre kadar korku yok" başlığı ile CHP'nin adayı ile geniş bir röportaj daha yayımladı.



AÇIKLAMALAR BİTMİYOR

Batı basını İmamoğlu'nu 'kahraman' gibi göstermeye çalışırken, ABD'den de tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır" açıklaması geldi. Oysa ki aynı ABD'de geçmişte birçok kez başkanlar bile yenilenen veya yeniden sayılan oylarla belirlendi.

Türkiye'de ünlü isimlerin sosyal medyadan başlattığı İmamoğlu'na destek kampanyalarına tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi birçok yabancı ünlüler de destek vermeye başladı.



ÇİFTE STANDART

İstanbul seçiminin yenilenmesine dair alınan karar sonrası Türkiye'ye karşı algı operasyonuna başlayan ülkeler, Avusturya, ABD, Almanya, Romanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki seçim yenilenmelerine ise sessiz kalmıştı. Bu ülkelerdeki seçimlerin tekrar edilmesini rutin bir haber dışında sayfalarına taşımayan Avrupa ve ABD basını da söz konusu Türkiye olunca yine çifte standardını gösterdi.

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