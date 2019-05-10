Terör örgütü YPG’ye öfke ABD’yi panikletti

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yaşayan Araplar, örgütün yolsuzluklarına ve hak ihlallerine karşı başlattıkları gösterilerini sürdürüyor. YPG/PKK, 3 haftadır devam eden gösterilerde sivilleri öldürmeye de başladı. Şıhayl ilçesinde 7 sivil öldürüldü.Gösteriler uluslararası ajansların da dikkatini çekmeye başladı. İngiliz Reuters ajansı bölgede gençlerin zorla YPG içinde silah altına alınması ve hapiste bulunan binlerce kişinin akıbeti nedeniyle gerginlik yaşandığını yazdı. ABD merkezli AP ajansı da YPG karşıtı gösterilerin ABD'nin bölgedeki planlarını zora soktuğunu yazdı.Rusya'dan ise ABD'ye terör örgütü YPG tepkisi geldi. ABD'nin Suriye'de Kürtleri Arapların yaşadığı bölgelere yerleştirmesi girişimlerine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sürecin Suriye'nin parçalanması ile sonuçlanabileceği uyarısını yaptı. Lavrov, "ABD ve -Fransız muhataplarımız dahil- Amerika'ya sahada yardım edenler, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda söyleyegeldiklerini uygulamaya da geçirmelidirler" diye konuştu.Suriye'deki Beşar Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar neticesinde bölgeden 396 bin 480 sivil göç etmek zorunda kaldı. Esad rejimi, başlattığı operasyonda mutabakatı ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.