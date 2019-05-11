Casus balina centilmen çıktı

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Norveç ile Rusya arasında krize neden olan balina yetenekleriyle herkesi şaşkına çeviriyor. Norveç'in Rusya adına casusluk yapmakla suçladığı beyaz balina, bir kadının suya düşürdüğü telefonunu kurtarıp ağzıyla geri getirdi. Norveç halkının oylama ile 'Hvaldimir' ismini verdiği balinanın telefonu kadına geri getirdiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Telefonuna kavuşan Ina Mansika isimli kadın "Herkes çok şaşırdı, gördüklerimize inanamadık. Telefonumu geri alabildiğim için mutlu oldum" dedi. Rusya tarafından henüz sevimli balina hakkında resmi bir açıklama geldi. Öte yandan Hvaldimir'in üzerindeki kemer de inceleme için Norveç polisine verildi. Norveç Polisi Sözcüsü Martin Bernsen, balinanın bir şüpheli olmadığını ve ajanlıkla suçlanmayacağını söyledi.