Hafta içi başbakan hafta sonu doktor

BUGÜN NELER OLDU

Himalayalar'da yönetilen 750 bin nüfuslu küçük Butan Krallığı'nın 2008'de mutlak monarşiye son verilmişti. Üçüncü kez düzenlenen demokratik seçimlerde başbakan seçilen Lotay Tshering, geçen cumartesi devlet hastanesinde bir mesane ameliyatı yapmasının ardından, AFP'nin sorularını yanıtladı. Tshering doktorluğu için, "Benim stresimi alıyor. Kimisi golf oynar, kimisi ok atar, ben de ameliyat yapmayı seviyorum. Sadece hafta sonlarımı burada geçiriyorum" dedi. 50 yaşındaki başbakan, doktor önlüğü ve sandaletleriyle hastanenin koridorlarında turlarken kimsenin dönüp bakmaması dikkat çekti.Butan, pek çok açıdan 'benzemez kimse sana' dedirtiyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yerine Gayri Safi Milli Mutluluğu (GSMM) ölçen Budist krallıkta GSMM'nin temel direklerinden birini çevrenin korunması oluşturuyor. Burası dünyanın tek karbon negatif ülkesi. Yani atmosfere karbondioksit salımı yapılmıyor. Anayasa ülke topraklarının yüzde 60'ının ormanlık olmasını zorunlu kılıyor. Ekoturizm yapılıyor. Az sayıda turist kabul ediliyor. Başkent Thimphu'da trafik ışıkları bulunmuyor, tütün ürünleri satılması da yasak.