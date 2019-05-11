İdlib’de savaş büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kenti, Esad rejimi ve Rusya bombardımanı yüzünden Ramazan ayında cehennemi yaşıyor. Bölgede son bir haftada 119 kişi hayatını kaybetti.Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyindeki bölgelerden 200 bine yakın kişi, kısmen daha güvenli olan Sarmada, El Dana ve Atme gibi Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye başladı.Esad rejimi ve destekçileri, dün de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. İki caminin vurulduğu saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti. Aralıksız devam eden saldırıların ardından İdlibli gruplar bölgeyi Rusya ve Esad saldırılarına karşı korumak amacıyla ortak operasyon odası kurdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Hamza Tümeni İdlib'deki gruplara destek vermek amacıyla Esad güçlerinin bulunduğu Nubl ve Zahra kasabalarını Grad füzeleri ile bombalayarak destek verdi.İdlib'de sıkışan milyonlarca sivilin endişeli bekleyişi ise devam ediyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, "Türkiye Astana sürecinin bozulmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. İdlib'de bulunan tüm güçlerin Astana sürecine uyması gerekiyor. Aksi takdirde bölgede çok daha büyük sancılar yaşanabilir" diye konuştu.İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında operasyonlara hız veren Esad rejimi, Kafr Nabudah, Qalat Al Madiq başta olmak üzere bölgede stratejik konuma sahip olan onlarca bölgeyi muhaliflerin elinden aldı. Bölgedeki siviller hayatlarını kurtarabilmek için günlerdir tünellerde yaşıyor. Kısa bir süre içinde 200 bine yakın sivilin Türkiye sınırına doğru geldiğini söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İdlib Sorumlusu İsmail Yiğit, "Ramazan ayında yüzbinlerce mazlum evsiz kaldı. Bölgede büyük bir endişe hakim" dedi.