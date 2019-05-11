Mescid-i Aksa hasreti yollara döktü

BUGÜN NELER OLDU

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti. Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cumayı Mescid-i Aksa'da eda etmek için İsrail kontrol noktalarında kuyruklar oluşturdu. Öte yandan İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırındaki barışçıl gösterilerde Filistinlilere ateş açtı. 24 yaşındaki Abdullah Abdulal şehit oldu, 4'ü çocuk 30 Filistinli de yaralandı.