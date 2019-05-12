Appaz dede Guinness’e giremeden öldü

Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde, Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede komada bulunan 123 yaşındaki Appaz İliyev'in öldüğü belirtildi. Rusya'nın Kafkas cumhuriyetlerinden İnguşetya'da yaşayan Appaz dedenin 123 yaşında olduğunu kanıtlayan belgelerin hazırlandığı ve Guinness Rekorlar Kitabı için başvurusunun yapılacağı söyleniyordu ama bu gerçekleşemeden Appaz İliyev vefat etti. Yani "evrakları" yetişmedi. Şu an Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Japon nine Kane Tanaka. Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti lideri Yunus Bek Yevkurov, Instagram hesabından İliyev'in vefatını duyurdu. Yevkuorv, İliyev'in sekiz çocuk, 25 torun, 34 torun çocuğu gördüğünü yazdı ve rahmet diledi. İliyev'in, 1 Mart 1896 yılında İnguşetya'nın Ceyrah ilçesi Guli köyünde dünyaya geldiği belirtiliyordu. İliyev hayatta içki ve sigara kullanmadığını, günde 11 saat uyuduğunu, hiç ilaç kullanmamaya çalıştığını, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze-meyve ile beslendiğini anlatmıştı. İlerleyen yaşına kadar bahçesinde çalışmayı ihmal etmemişti.

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