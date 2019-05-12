Batılı emperyallerin İstanbul savaşı ve yaşadıkları travma

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini 23 Haziran'da yenileme kararı, 'Erdoğan'sız Türkiye projesi'ne uzun zamandır yatırım yapan Batılı emperyal çevrelerde adeta travmaya yol açtı. Bütün kirli tezgâhları çöken aktörler öfkeden kudurmuş haldeler. ABD ile Avrupa başkentlerinden koro halinde yapılan küstah ve histerik açıklamalardaki provokatif ve şizofrenik dil, Türkiye düşmanlarının pençesinde debelendikleri ruhsal ve politik çöküntüyü bütün yönleriyle ortaya koyuyor.

Darbeci Abdülfettah Sisi'nin Mısır'daki diktatörlük seçimlerine ve üç günlük sandık tiyatrosuna tek laf edemeyen Batılı barbarlar, sıra Türkiye'ye gelince adeta saldırı yarışına başladı.

En acıklı duruma düşen ise "Türkiye'nin diktatörlüğe doğru savrulduğunu" dile getiren Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal grubun lideri ve Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadtoldu. Verhofstadt'a tokat gibi cevap dün Belçika Yüksek Mahkemesi'nden geldi. Oy sayımında hata yapıldığını belirleyen Yüksek Mahkeme, Limburg eyaletindeki Bilzen'de 14 Ekim 2018'de gerçekleşen seçimlerin 16 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdi.

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