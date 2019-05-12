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'ndan gazeteciye dayak! "Sen mikrofonu ver" dedikten sonra...

'nun kendi kameraları dışında o meşhur "hoşgörü timsali İmamoğlu" profilinden oldukça uzakta olduğu bir kez daha ortaya çıktı.Beylikdüzü Belediye başkanı olduğunu dönemde kendisine soru soran gazeteciyi korumalarına dövdüren Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü.

Giriş Tarihi: 12.5.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.5.2019 12:21
Ekrem İmamoğlu'ndan gazeteciye dayak! Sen mikrofonu ver dedikten sonra...

MASKE DÜŞTÜ "KAN" GÖRÜNDÜ!

Karar öncesi "YSK'ya güveniyorum" mesajı vermesine rağmen karardan sonra YSK üyelerini adeta tehdit eden İmamoğlu'nun mafyavari bu tutumunun ilk kez olmadığı ortaya çıktı.

"SEN MİKROFONU VER BAKAYIM" DEDİ VE KORUMLARINA DÖVDÜRDÜ

Her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Katıldığı bir programda soru sormak isteyen gazetecinin elinden mikrofonu zorla aldıran İmamoğlu, gazeteciyi koruma ordusuna acımasızca dövdürdü. .

İşte akıllara durgunluk veren o anlar;

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Ekrem İmamoğlu'ndan gazeteciye dayak! "Sen mikrofonu ver" dedikten sonra...
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