Ekrem İmamoğlu'ndan gazeteciye dayak! "Sen mikrofonu ver" dedikten sonra...

MASKE DÜŞTÜ "KAN" GÖRÜNDÜ!

Karar öncesi "YSK'ya güveniyorum" mesajı vermesine rağmen karardan sonra YSK üyelerini adeta tehdit eden İmamoğlu'nun mafyavari bu tutumunun ilk kez olmadığı ortaya çıktı.

"SEN MİKROFONU VER BAKAYIM" DEDİ VE KORUMLARINA DÖVDÜRDÜ

Her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Katıldığı bir programda soru sormak isteyen gazetecinin elinden mikrofonu zorla aldıran İmamoğlu, gazeteciyi koruma ordusuna acımasızca dövdürdü. .

İşte akıllara durgunluk veren o anlar;

Ekrem İmamoğlu gazetecileri darp ettirdi! İşte İmamoğlu'nun gerçek yüzü