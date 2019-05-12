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’de can pazarı sürüyor

Giriş Tarihi: 12.5.2019
İdlib’de can pazarı sürüyor

Suriye insan Hakları Ağı, Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 565 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ise söz konusu süre içinde en az 396 bin 480 sivilin yerinden edildiğini bildirdi. Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

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İdlib’de can pazarı sürüyor
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