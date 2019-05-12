Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kanserli aslan radyoterapi görüyor

Kanserli aslan radyoterapi görüyor

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2019
Kanserli aslan radyoterapi görüyor
Güney Afrika'daki Mediclinic Muelmed Hastanesi'nde tedavi gören aslan görenleri şaşkına cevirdi. Lory Park Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan cilt kanseri teşhisi konan vahşi aslan, tıpkı insanlar gibi hastanede radyasyon tedavisine giriyor. Kaos adı verilen 16 yaşındaki aslan, bayıltılarak getirildiği hastanede sedyeye yatarak ışın tedavisi görüyor. Yetkililer, diğer hastaları korkutmamak ve panik yaratmamak için yaklaşık 260 kilo ağırlığındaki aslanı kimseye göstermeden hastanenin arka kapısından çıkarıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanserli aslan radyoterapi görüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN