Kanserli aslan radyoterapi görüyor

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Güney Afrika'daki Mediclinic Muelmed Hastanesi'nde tedavi gören aslan görenleri şaşkına cevirdi. Lory Park Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan cilt kanseri teşhisi konan vahşi aslan, tıpkı insanlar gibi hastanede radyasyon tedavisine giriyor. Kaos adı verilen 16 yaşındaki aslan, bayıltılarak getirildiği hastanede sedyeye yatarak ışın tedavisi görüyor. Yetkililer, diğer hastaları korkutmamak ve panik yaratmamak için yaklaşık 260 kilo ağırlığındaki aslanı kimseye göstermeden hastanenin arka kapısından çıkarıyor.