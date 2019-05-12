Kuzey Makedonyalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

BUGÜN NELER OLDU

Diyanetİşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ihtiyaç sahibi ailelere erzak alımında kullanılmak üzere 1000 denar (109 Türk Lirası) değerindeki yardım çekleri dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ramazan konusu olarak "infak" konusunu tespit ettiğini dile getiren Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, "Ramazan sofralarımız gösterişten uzak, israftan arınmış, bereket, bolluk ve huzurla dolsun diye dua ediyor, bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına katkı veren bütün hayır sahibi kardeşlerimize Makedonya'dan ve Üsküp'ten selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.