Berlin’in iddiası asılsız ve yalan

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'deki tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığı yönündeki iftirasını ciddiye alarak Ankara'yı Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'ye sadık kalmaya çağırmasına sert tepki gösterdi.Türkiye'nin işkenceye ve kötü muameleye karşı BM'nin ve Avrupa Konseyi'nin bütün sözleşmelerine taraf olduğunu hatırlatan Aksoy, "Kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı her mekan, uluslararası mekanizmaların denetimine açıktır. 'İşkenceye karşı sıfır tolerans' politikası 2003 yılından bu yana titizlikle uygulanmaktadır" ifadesini kullandı.Türkiye'nin her alanda olduğu gibi, işkence ile mücadele konusunda da uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket ettiğinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti: "Alman resmi ajansında yayınlanan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi ilgili BM Sözleşmesi'ne sadık kalmaya davet eden açıklamasının hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira açıklamaya konu şahsın iddiaları zamanında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Ülkemiz, tüm işkence ve kötü muamele iddialarını titizlikle soruşturmakta ve bu alandaki şeffaf tutumunu her vesileyle ortaya koymaktadır. İşkence suçunda zaman aşımı da 2013'te kaldırılmıştır. Türkiye'yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz."DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, NATO'nun Ege Denizi'nde düzensiz göç akınlarıyla mücadeleye destek vermek üzere insani saiklerle ve Türkiye'nin rızasıyla yürütmekte olduğu faaliyetin, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru tutumunu "fiilen geçersiz kıldığının" öne sürülmesine de değindi. Aksoy Yunanistan'ın bu iddianın nafile olduğunu söyledi.Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 2018'de Almanya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin hazırladığı raporda, Almanya'ya sınırdışı işlemlerinde yabancı ülke vatandaşlarına orantısız ve yersiz müdahalede bulunduğu belirtildi. Raporda, 2018'de Münih'ten havalanan ve Afgan mültecileri taşıyan bir uçakta polisin bir mülteciye kötü muamele uyguladığı ve bazı komite üyelerinin uçakta bulunduğu belirtiliyor.