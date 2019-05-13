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'da pansiyonda ölü bulunanlardan birinin evinde iki ceset bulundu

'nın Passau kentindeki bir pansiyonda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Ölenlerin birinin evinde iki ayrı ceset daha bulunduğu bildirildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.5.2019 17:30
Almanya'da pansiyonda ölü bulunanlardan birinin evinde iki ceset bulundu

Almanya'nın Passau kentindeki bir pansiyonda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Ölenlerin birinin evinde iki ayrı ceset daha bulunduğu bildirildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi gübü Passau'da bir pansiyon odasında iki ok yayının yanında bulunan 33 ve 30 yaşında 2 kadın ve 54 yaşında bir erkeğin cesetleri bulundu. Yapılan polisin soruşturmasında, 30 yaşındaki kadının evinde iki ayrı ceset daha bulunduğu bildirildi.

Allgemeine Zeitung'un internet sayfasında yer alan habere göre, gerek Passau'daki pansiyonda 3 kişinin; gerekse Wittigen'de Pazartesi öğle saatlerine doğru bulunan iki kişinin ölüm nedenleri henüz bilinmiyor.

Her iki ayrı mahalde ortaya çıkan ölüm olaylarının birbirleriyle bağlantılarındaki sır da sürüyor. Polis, her iki ayrı noktada bulunan cesetlerle ilgili soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.

Polis, her iki ayrı noktada bulunan cesetlerle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Almanya'da pansiyonda ölü bulunanlardan birinin evinde iki ceset bulundu
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