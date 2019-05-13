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'de fabrikada : Ölü ve yaralılar var

'de parçaları üreten fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Yetkililer, patlamanın binanın ilk katında, işçilerin bir cihazı denediği sırada meydana geldiğinin sanıldığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 13.5.2019 21:27
Güney Kore'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Yonhap ajansının haberinde, itfaiye ekiplerinin ilk incelemesine göre, Jecheon şehrinde cep telefonu parçaları üreten fabrikanın imalat hattındaki sodyumun patlaması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ağır yaralandığı belirtildi.

Ekipler, yerel saatle 14.30 civarında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının 10 dakika içinde kontrol altına alındığını, yaralıların en yakındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Medyadaki görüntülerde, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasarlı bina yer alıyor.

Yetkililer, patlamanın binanın ilk katında, işçilerin bir cihazı denediği sırada meydana geldiğinin sanıldığını söyledi.

Patlamanın asıl nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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Güney Kore'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var
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