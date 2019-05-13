İsrail ordusu teravih sonrası Aksa’yı bastı

BUGÜN NELER OLDU

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin cumartesi akşamı Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Dibs, polislerin geceyi ibadetle Harem-i Şerif'te geçirmek isteyen onlarca Müslümanı zorla kutsal mabedin dışına çıkardığını vurgulayarak, söz konusu eylemin Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ve ibadet özgürlüğüne darbe olduğuna dikkati çekti. Dibs, İsrail polisinin Filistinlilerin perşembe gecesini de Mescid-i Aksa'da geçirmelerine izin vermediğini hatırlattı.Öte yandan İsrail'in 2002'de onlarca Filistinliyi 39 gün Mehd Kilisesi'nde kuşatma altında tuttuktan sonra Gazze'ye ve Avrupa'ya sürgüne göndermesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde protesto edildi.İngiltere'nin başkenti Londra'daysa Filistin yanlısı sivil toplum örgütleri, cumartesi günü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin önünden Başbakanlık Ofisi'ne kadar yürüdü.