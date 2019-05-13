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'te Assange hakkında tecavüz soruşturması

WikiLeaks kurucusu 'a bir şok daha! Julian Assange'ın 'in başkenti Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. İsveç'ten gelen son dakika haberine göre; Assange hakkındaki tecavüz dosyası kurbanların talepleri üzerine İsveç'te yeniden açılacak.

Giriş Tarihi: 13.5.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 13.5.2019 12:58
İsveç'te Assange hakkında tecavüz soruşturması

'ın 'in başkenti Stockholm'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü.

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İsveç'te Assange hakkında tecavüz soruşturması
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