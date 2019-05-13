İsveç'te Assange hakkında tecavüz soruşturması

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a bir şok daha! Julian Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü. İsveç'ten gelen son dakika haberine göre; Assange hakkındaki tecavüz dosyası kurbanların talepleri üzerine İsveç'te yeniden açılacak.
Giriş Tarihi: 13.5.2019 12:53Güncelleme Tarihi: 13.5.2019 12:58
Julian Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü.