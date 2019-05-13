New York Times: Esad cezaevlerinde işkence uyguluyor

BUGÜN NELER OLDU

New York Times (NYT) gazetesi, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de rejimin gizli hapishanelerinde ayak tırnakları sökülen, üzerine benzin dökülerek yakılan, tecavüze uğrayan, ağzına silah dayanan tutukluların maruz kaldığı işkenceleri ortaya koyan bir haber yayımladı. Gazete, rejimin sekiz yıl boyunca hapishanelerde tutuklulara ne tür işkenceler yapıldığını aktardı.Rejim karşıtı barışçıl gösteriler düzenlerken tutuklanan Muhannad Ghabbash adlı bir hukuk fakültesi öğrencisi, tutuklu olduğu sürede saatlerce bileklerinden asıldığını, elektrik şoku verildiğini, ağzına silah dayandığını ve ayak tırnaklarının söküldüğünü anlattı.Suriye'de görev yapmak için birçok ilden yola çıkan komando birlikleri ile zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan çıkan askeri konvoy, Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye'ye geçen konvoydaki asker ve araçlar, Tel Rıfat ve Mera'da konuşlanacak.