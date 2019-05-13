Son Dakika: Reyhanlı saldırı davasında flaş karar! Yusuf Nazik'in cezası belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'ın cezası belli oldu! Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu

Reyhanlı patlaması davasında yargılanan Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Terörist Yusuf Nazik MİT operasyonu ile yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

LAZKİYE'DE YAKALANIP GETİRİLMİŞTİ

Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren kişi olma suçundan yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

53 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen hain saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Nazik 4 gün süren sorgusunda birçok konuda itiraflarda bulunmuş ve yurtdışındaki teröristlere de Türkiye Cumhuriyeti adaletine teslim olmalarını tavsiye etmişti.