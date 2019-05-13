Sarı Yelekliler 26’ncı kez sokağa çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri 26'ıncı haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti. Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı. Lyon'daki eylemde gerginlik yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Nantes'ta da polis taş ve şişe atan göstericilere karşı biber gazı kullandı. Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığı'na göre 18 bin 600 kişi katıldı.