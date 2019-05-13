Somali’de Türk mühendise suikast

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis, bombanın infilak ettirilmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlatıken saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nin süreci yakından takip ettiği belirtildi.