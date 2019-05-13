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Türk hastanesinde 200 çocuk sünnet edildi

Giriş Tarihi: 13.5.2019
Türk hastanesinde 200 çocuk sünnet edildi
Güney Darfur Eyaleti'ndeki Esselam Kampında yaşayan 200 çocuk, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce ücretsiz sünnet edildi. Bu yıl ücretsiz sünnet organizasyonunun ikincisini gerçekleştirdiklerini Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Koray Aydoğdu, "Güney Darfur Eyaleti Nyala Polis Teşkilatı, Esselam Kampı'nda yaşayan yaklaşık 200 çocuğun sünnet ettirilme teklifiyle hastanemize geldi. Çocuklar büyük bir kalabalık eşliğinde otobüslerle hastanemize getirildi. Sünnet öncesi geleneksel sünnet çorbamız ikram edildi" dedi.
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Türk hastanesinde 200 çocuk sünnet edildi
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